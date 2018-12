Aumentano i casi di meningite cerebrospinale in Nigeria

Condividi

Con nuovi casi di meningite cerebrospinale (CSM) confermati in due stati, il Centro Nigeriano per il controllo delle malattie (NCDC) ha invitato i nigeriani ad essere in allerta contro la malattia. Il consiglio è stato dato in una nota stampa firmata dal direttore generale dell’agenzia, Chikwe Ihekweazu, martedì.

Secondo l’agenzia per il controllo della malattia, nell’ultimo mese si è verificato un aumento dei casi sospetti di CSM a Katsina, Zamfara, Jigawa, Yobe, Ebonyi, Bauchi, Sokoto, Kano, Bayelsa e Ondo con casi confermati di Neisseria Meningitis Type C (Nmc) riportato negli stati di Zamfara e Jigawa. E’ stata emessa una dichiarazione cautelativa per consigliare i nigeriani su come prevenire la diffusione della malattia.