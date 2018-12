Migranti, arcivescovo di Palermo: No decreti disumani

PALERMO, 24 DIC – “Che non ci accada di rimanere in silenzio dinnanzi ai ‘dis-umani’ decreti – tanto meno ad approvarli – che aggravano la sofferenza di quanti sono già vessati dalla povertà e dalla guerra, vere cause del fenomeno migratorio che l’idolatria del capitale e lo strapotere dei manager mondiali della finanza continua a generare dalle regioni e dai continenti periferici della terra”.

E’ un passaggio della preghiera che l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha invitato a leggere nelle comunità parrocchiali domani e per tutto il tempo di Natale.