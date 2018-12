Nigeria, “allarmante e terrificante abuso di droga fra i giovani”

L’Useful Youth Vision Concepts (UYVC), un’organizzazione non governativa (ONG), ha denunciato i crescenti casi di abuso di droga tra i giovani nigeriani. La direttrice esecutiva dell’UYVC, la signora Shonibare Adetokunbo, lo ha rivelato domenica in un’intervista a Newsmen ad Abuja, denunciando la crescente ondata di abuso di droghe tra adolescenti e giovani, e chiedendo che tutti si impegnino per affrontare la minaccia.

“Siamo tutti consapevoli del fatto che l’abuso di droghe ha assunto una dimensione pericolosa, influenzando praticamente tutti gli aspetti della società con danni su adolescenti e giovani che sono i nostri futuri leader.” “Il tasso di consumo, traffico e abuso tra i giovani è così allarmante e terrificante da sollevare serie preoccupazioni.”