Turiste decapitate, il Marocco si vanta per la velocità degli arresti

di Euronews

Il Marocco è sotto choc per l’assassinio delle due ragazze scandinave Louisa Jespersen e Maren Ueland, i cui corpi martoriati sono stati rinvenuti sulla via per il monte Toubkal, sulla catena dell’Alto Atlante marocchino. Quattro le persone sotto inchiesta arrestate. Intanto, il procuratore generale ha confermato l’autenticità del filmato, diffuso via twitter, che ritrae i sospettati mentre giurano fedeltà al Califfato e dove gli stessi si dicono anche pronti a rispondere alla chiamata dell’Isis per commettere attentati.