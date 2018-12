Protesta contro le tasse, gilet gialli anche a Taiwan

Hong Kong (CNN) Ispirate dal movimento francese, le proteste dei gilet di Taiwan dovrebbero continuare sabato ed i dimostranti anti-tasse si preparano a scendere in piazza.

Mercoledì scorso, i sostenitori della Lega delle riforme taiwanesi – indossando il gilet giallo – hanno marciato per la prima volta verso l’ufficio presidenziale di Taiwan nella capitale Taipei.

Una portavoce della lega ha detto alla CNN che la marcia era mirata a far pressione sul governo taiwanese per rendere il sistema fiscale più trasparente. Il gruppo ha anche protestato contro il ministero delle Finanze, per ciò che considera una politica ingiusta di riscossione delle imposte e per ritardare l’attuazione di accordi di esenzione fiscale.