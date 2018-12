La UE chiude gli occhi sulla fusione di Deutsche Bank e Commerzbank?

Condividi

In merito alla ventilata ipotesi di fusione tra due importanti istituti di credito quali Deutsche Bank e Commerzbank, rispettivamente la prima e la quarta banca tedesca per asset, l’On. Mario Borghezio ha presentato una articolata interrogazione alla Commissione Europea. rimarcando che “una simile operazione pone numerosi interrogativi”.

“Nel solo 2017 – spiega Borghezio – Deutsche Bank ha chiuso con 500 milioni di perdite ed il titolo è passato da 16 a 7 euro: in caso di fusione, anche per gli alti costi di ristrutturazione, non vi sarebbe una distribuzione di dividendi agli investitori presumibilmente per anni, senza contare il peso dei derivati ad alto rischio per un valore nominale di 48.000 miliardi e le nuove inchieste sul riciclaggio”.