Magi (+Europa): tra Soros e Orban “preferisco assolutamente Soros”

Tra Soros e Orban “preferisco assolutamente Soros. E sfido chiunque abbia una sensibilità democratica a sostenere il contrario. Soros ha finanziato nel proprio Paese università, istituti di ricerca; Orban li ha chiusi. Decidete voi qual è l’idea di Paese in cui stare”, dice Magi.

“In Ungheria da giorni in migliaia protestano perché vengono sistematicamente sottratti loro dei diritti politici. Un’Europa del futuro, per me, è un’Europa in cui chi non rispetta lo Stato di diritto non può accedere ai fondi Ue. L’Ungheria ha costruito le proprie fortune sui fondi strutturali europei”, sottolinea.