Capitano Ultimo: “Non c’è Stato. Nulla”

Scrive il colonnello Ultimo su facebook: “La cosa più grave dal mio punto di vista è l’assenza assoluta di un qualsiasi interlocutore che si assuma apertamente la responsabilità di scelte che incidono sul diritto alla vita, e alla sicurezza di un cittadino e di un soldato come se quei diritti non fossero affari suoi.#NoncèStato Nulla.”

Il riferimento è a quanto accaduto ieri. Auto in fiamme vicina la casa famiglia del Capitano Ultimo. I carabinieri della stazione di Torpignattara, a Roma, sono infatti intervenuti questa notte in via Tenuta della Mistica, nelle adiacenze della casa-famiglia del colonnello Sergio De Caprio che catturò Totò Riina, per un’auto data alle fiamme.