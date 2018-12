Auto in fiamme vicino alla casa famiglia del Capitano Ultimo

Auto in fiamme vicina la casa famiglia del Capitano Ultimo. I carabinieri della stazione di Torpignattara, a Roma, sono infatti intervenuti questa notte in via Tenuta della Mistica, nelle adiacenze della casa-famiglia del colonnello Sergio De Caprio che catturò Totò Riina, per un’auto data alle fiamme.

Sul posto anche i vigili del fuoco che, dopo alcuni rilievi, hanno ritenuto che l’incendio, con ogni probabilità, sia di natura dolosa. L’auto è risultata rubata a un marocchino che ne aveva denunciato il furto qualche giorno prima. Le indagini sono in corso per risalire agli autori dell’incendio. adnk