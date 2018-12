Statuine del presepe della piazza usate per simulare atti sessuali, denunciati 8 minorenni

Una bravata offensiva per la religione e, di fatto, anche molto stupida. Otto ragazzini, tutti minorenni, sono stati denunciati in una paese della provincia di Lodi perché qualche giorno fa hanno usato le statue del presepe cittadino per simulare atti sessuali tra Giuseppe e la Madonna, usando anche le pecorelle per mimare atti sessuali.

Non solo: i ragazzi si sono ripresi mentre vandalizzavano il presepe, mettendo anche bottiglie di alcolici in mano ai personaggi. Le foto della loro ‘impresa’ sono state poi postate sui social network, soprattutto su Instagram. Le immagini della banda hanno fatto presto il giro del paese indignando i residenti.