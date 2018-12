Trump firma una legge che definisce “genocidio” le violenze contro i cristiani in Medio Oriente

L’11 dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che definisce “genocidio” i crimini commessi da gruppi jihadisti contro i cristiani e gli yazidi in Iraq e in Siria. La “Iraq and Syria Genocide Relief and Accountability Act of 2018” impegna il governo Usa a prestare assitenza alle vittime delle violenze e a perseguirne i responsabili e gli esecutori. In concreto autorizza il Dipartimento di Stato Usa a svolgere indagini penali, arrestare presunti membri di gruppi jihadisti, prevenire atti di violenza nei confronti delle minoranze religiose. Inoltre consente di aumentare la copertura finanziaria per progetti umanitari, di stabilizzazione e di ricostruzione, a favore delle minoranze religiose, direttamente dal governo federale e tramite organizzazioni, anche religiose.

Permettendo a organismi religiosi di ricevere aiuti finanziari – spiega l’agenzia Fides – la legge modifica la politica finora seguita dal Dipartimento di Stato e dall’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale che finora per assegnare i fondi si servivano principalmente di canali ritenuti “neutrali” come le Nazioni Unite. Il cambiamento era stato annunciato già lo scorso anno dal vice presidente Mike Pence.