Gilet gialli, quinta giornata di proteste in Francia

Condividi

Non si arresta la protesta dei gilet gialli in Francia. Per il “quinto atto”, le autorità si stanno preparando ancora una volta per una situazione molto delicata a Parigi. Il capo della polizia, Michel Delpuech, ha annunciato venerdì che il dispositivo messo in atto la settimana scorsa sarebbe stato rinnovato quasi identicamente questo fine settimana.

Sono stati mobilitati ottomila poliziotti e gendarmi. Allo stesso modo sono stati schierati i blindati della gendarmeria che saranno di nuovo posizionati nelle strade di Parigi. “Ci adattiamo alla situazione che potrebbe essere la peggiore”, ha giustificato il prefetto Matignon.