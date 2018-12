Sicilia: monastero pignorato per un debito di 4000 euro

Condividi

FRAZZANO’ (MESSINA), 10 DIC – “Il sindaco di Frazzanò, Gino Di Pane non è riuscito a bloccare il pignoramento del monastero di Fragalà (Me) per un debito esiguo, circa 4 mila euro. E’ uno dei più importanti beni architettonici Basiliani della Sicilia. Questo evidenzia un’ incapacità amministrativa che sta procurando ingenti danni alla comunità di Frazzanò, chiediamo l’intervento della Corte dei conti”.

Lo rende noto Antonio Carcione consigliere comunale d’opposizione ed ex sindaco del Comune del Messinese.