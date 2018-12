Troppo dialogo con i cristiani, imam cacciato dal centro islamico di Trieste

L’imam Nader Akkad ribadisce: La Comunità Islamica mi ha cacciato perchè ho promosso il dialogo interreligioso. Spunta la motivazione peggiore per cui l’imam di Trieste, è stato cacciato. Il responsabile Centro culturale islamico di Trieste e della Venezia Giulia è stato mandato via perché troppo dialogante con le altre religioni. Nell’intervista a Il Piccolo denuncia l’intolleranza dei suoi confratelli. Il religioso siriano, ingegnere, ex ricercatore dell’Ictp di Trieste, spiega in questi termini la rimozione dal ruolo di guida religiosa e di membro del direttivo.