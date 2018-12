Napoli, di nuovo rubato l’albero di Natale in Galleria Umberto I

di askanews – – Come ogni anno è arrivato il grande albero di Natale nella Galleria Umberto I di Napoli, decorato dai bigliettini con i desideri attaccati da napoletani e turisti. E come ogni anno, almeno di recente, l’albero è durato solo pochi giorni. Di notte qualcuno è entrato in azione, si sospetta una baby gang, e i cittadini la mattina si sono ritrovati solo un vaso vuoto con il tronco reciso e qualche ramo con ancora i desideri.

Quasi una tradizione, ormai, quella del far sparire l’albero, ritrovato tra l’altro dopo poche ore dai carabinieri, ma i napoletani ormai si sono abituati: “Ma dico io, non si riesce proprio a fermarli? Tutti gli anni la stessa cosa, non si riesce mai a fronteggiare questi vandali: o si chiude la galleria? O non ho capito cosa si può fare”. “Io ho fatto la foto ieri sapendo che lo rubavano, ormai…ma è furto o marketing?”.