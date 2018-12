Vantaggi economici portati dai migranti? Boeri smentito da Commercio di Milano

Nel 2017, secondo le stime di Bankitalia, gli immigrati presenti a vario titolo in Italia hanno inviato rimesse ai loro Paesi di origine per oltre 5 miliardi. Un quarto delle rimesse, oltre il 23% circa 1,2 miliardi, è stato effettuato dagli immigrati presenti in Lombardia, circa l’11%, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, è stato effettuato dagli immigrati presenti nell’area di Milano.

Tutti questi soldi ovviamente non sono entrati nel nostro circuito, non sono stati spesi o investiti in Italia, non hanno fatto girare la nostra economia, eppure i mittenti di queste rimesse da 5 miliardi hanno usufruito del nostro welfare, dei nostri servizi, delle nostre infrastrutture.