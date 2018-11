Salvini: qualche potere vuole far cadere il Governo

ROMA, 30 NOV – Lavori in corso per far cadere il governo? Forse da parte di qualche potere, “ma io quando prendo un impegno lo porto fino in fondo”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24.

