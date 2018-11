Gallarate: la verità sullo sgombero dei sinti

Condividi

“E poi ti trovi in tv la Pavlovic (la paladina dei Rom), secondo la quale queste persone se vengono mandate via dai campi bisogna dar loro la casa GRATIS. Scherziamo vero?

Se vogliono la casa popolare fanno la fila come tutti gli altri.”, scrive Lucia Borgonzoni su Facebook