Allarme del card Ravasi: i cattolici stanno diventando una minoranza in Occidente

“In Occidente, anche in Italia, noi cattolici e in generale noi credenti dobbiamo essere consapevoli che siamo una minoranza. Molti ecclesiastici lo rifiutano, quando lo dici ti fermano. Vivono come se ancora fossimo in quei paesi dove la domenica mattina suonavano le campane e la gente accorreva a messa”.

A lanciare l’allarme dalle colonne del Corriere della Sera è Gianfranco Ravasi, presidente del Postificio Consiglio della cultura, ovvero il “ministro della Cultura del Vaticano”.