Trump: “non credo all’allarme sui cambiamenti climatici”

Donald Trump si mostra scettico sulle conclusioni dell’ultimo rapporto governativo sui cambiamenti climatici. “Non vedo” i cambiamenti climatici come causati dall’uomo, ha detto il presidente Usa in un’intervista al Washington Post.

“Molte persone come me, che ricevono informazioni di alto livello (sui cambiamenti climatici, ndr), non necessariamente ci credono”, ha detto Trump, sostenendo che negli Usa l’aria e l’acqua sono in questo momento a “livelli record” di pulizia.