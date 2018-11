Milano: volantini antifascisti contro poliziotti, magistrati, militari e giornalisti

Condividi

Milano tappezzata di volantini contro polizia e giornalisti: “Riconosci il nemico”. “Fumetti” in stile Gta, uno dei videogiochi d’azione più famosi di sempre. La scritta, in grande, “Riconosci il tuo nemico”. E sotto una serie di motivi per cui quelle donne e quegli uomini sono “nemici”.

Mercoledì, Milano si è risvegliata tappezzata di volantini contro poliziotti, magistrati, giudici, militari e giornalisti. Il blitz è stato firmato da “Azione antifascista”, il gruppo anarchico che si ispira ai collettivi del Nord Europa e che fa della lotta all’estrema destra il proprio motivo di esistere.