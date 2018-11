“Il diritto d’asilo va ridiscusso”. Bufera sull’aspirante successore della Merkel

Il diritto d’asilo, riconosciuto nella Carta fondamentale della Germania come “risarcimento storico” dopo i massacri del regime nazista, viene oggi messo in dubbio dal candidato a sostituire Angela Merkel alla leadership della CDU, il partito cristiano-democratico guidato stabilmente dalla cancelliera dal 2000 ad oggi. Friedrich Merz, avvocato ed ex magistrato, in corsa per la successione, è balzato agli onori delle cronache per la sua frase sui diritti dei rifugiati. “Ho pensato a lungo che dobbiamo essere pronti a discutere apertamente di questo diritto costituzionale all’asilo”, ha detto durante un incontro, spiegando che la Germania dovrebbe attenuare tale diritto con una “riserva legale”.

Il politico ha anche sottolineato che considera le condizioni attuali troppo generose per chi chiede il diritto d’asilo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Deutsche Welle, Merz avrebbe anche detto che “la Germania è l’unico Paese al mondo che stabilisce un diritto d’asilo per gli individui nella sua Costituzione”. In realtà anche la costituzione italiana sancisce all’articolo dieci che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.