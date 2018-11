Fiumicino: minacce al senatore che ha riportato i crocifissi in classe

“Ci si dovrebbe sdraiare lui sulla croce, ce lo vedrei bene”. Questo è solo uno dei tanti commenti apparsi nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del senatore leghista William De Vecchis.

La sua colpa? Più d’una a quanto pare. In primis quella d’aver denunciato la presunta sparizione dei crocifissi da alcune aule di una scuola primaria di Fiumincino (il sindaco, Esterino Montino, è il marito della Cirinnà, ndr). E di aver inaugurato un vero e proprio giallo che si è concluso con la smentita della preside. Secondo la dirigente scolastica, infatti, non si sarebbe verificata nessuna rimozione ma, più semplicemente, i crocifissi in dotazione alla scuola non sarebbero sufficienti per tutte le classi. In secondo luogo, al senatore del Carroccio è stata anche addebitata la decisione di aver riportato in aula i crocifissi mancanti acquistandoli di tasca propria. Insomma, ce n’è abbastanza per far ribollire il sangue dei laicisti da tastiera che, stando a quello che racconta De Vecchis, avrebbero inaugurato nei suoi confronti una vera e propria “rappresaglia social”.