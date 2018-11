Firenze: 21enne uccisa dal marito durante il viaggio di nozze

In viaggio di nozze a Firenze, il marito strangola la moglie nella camera da letto di un ostello del centro. Un femminicidio che ha coinvolto una coppia straniera di sposi che avevano celebrato il matrimonio appena un mese fa. La polizia ha arrestato l’uomo, 30 anni, con doppio passaporto: messicano per parte di madre e birmano per luogo di nascita.

La vittima invece è una giovane di 21 anni, di origine cinese. Con il pm Sandro Cutrignelli, magistrato di turno della procura, che lo voleva interrogare, il trentenne, sotto choc ed assistito da un difensore d’ufficio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma alle addette della reception dell’ostello avrebbe ammesso di essere lui il responsabile del delitto. ansa

