Gentiloni: vedo elezioni per il prossimo anno, tornare al voto non è un dramma

ROMA, 24 NOV – “Il Pd è chiamato ad assecondare le modalità che il Presidente della Repubblica assumerà per uscire dalla crisi: detto questo se c’è una crisi fragorosa la risposta più normale è andare al voto. Ma questo spetta al Capo dello Stato”.

Lo afferma l’ex premier Paolo Gentiloni, intervistato da Maria Latella su Sky Tg 24. “Tornare al voto non sarebbe un dramma. Vedo molto probabile le elezioni nel prossimo anno: non riesco a vedere – aggiunge – come questa maggioranza possa fare la prossima legge di bilancio”. (ANSA)

