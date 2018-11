Brescia: traffico di cocaina, smantellate tre bande di albanesi

Smantellate dalla Guardia di Finanza di Brescia tre bande di albanesi accusate di traffico di cocaina importata dal nord Europa: il bilancio dell’operazione – chiamata “B.O.C.A. – Brescia Operazione Criminalità Albanese” – è di 32 arresti (oltre a 24 già effettuati durante le indagini) e 130 chilogrammi di cocaina sequestrati. Le operazioni – dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Brescia e svolte con l’ausilio tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e della Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno – hanno coinvolto anche le polizie di Belgio, Germania, Grecia e Albania.

Le indagini hanno ricostruito e smantellato tre gruppi criminali che importavano in Italia, grazie a ramificazioni estere, rilevanti quantitativi di cocaina proveniente dal nord Europa. Le varie partite di stupefacente viaggiavano su una vera propria “rotta europea della droga” tracciata dai trafficanti: dall’Olanda, alla Germania, all’Italia. Le organizzazioni disponevano di una concessionaria d’auto e, dunque, di una flotta di mezzi con decine di autovetture, sequestrate dalle Fiamme Gialle. Tutte auto di grossa cilindrata, con doppi fondi ad “alta ingegneria”. Davvero ingegnosi i meccanismi: in un caso l’inserimento contestuale della retromarcia, la chiusura dell’aria condizionata e l’accensione del mezzo, facevano scattare l’apertura di un vano nascosto; in altri casi l’abbassamento delle alette parasole, in contemporanea con la messa in folle, liberavano il doppio fondo.