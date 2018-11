Calzedonia apre nuovo stabilimento in Serbia

Condividi

BELGRADO, 21 NOV – L’Ambasciatore d’Italia in Serbia Carlo Lo Cascio e’ intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di Calzedonia a Kula, in Voivodina, alla presenza anche del Presidente serbo Aleksandar Vucic. Durante l’inaugurazione, ha riferito l’Ambasciata in un comunicato, il fondatore e presidente dell’azienda Sandro Veronesi ha ricevuto dal Presidente della Camera di Commercio italo-serba Giorgio Marchegiani un riconoscimento speciale per l’attività svolta in Serbia.

“La decisione di Calzedonia, arrivata in Serbia ormai molti anni fa, di rafforzare la propria presenza in Vojvodina riflette pienamente l’ottima e costante collaborazione tra i produttori italiani e serbi e tra le istituzioni dei nostri due Paesi”, ha commentato l’Ambasciatore Lo Cascio, che ha poi aggiunto: “In tutta la Serbia i dipendenti di società italiane sono oltre 25 mila. Siamo uno dei maggiori investitori in Serbia e intendiamo continuare ad esserlo ancora a lungo, per crescere insieme e integrare le nostre economie nel grande mercato europeo”.