Scandalo dei miliardi libici spariti, tremano banche e governi europei

Dov’è finito il “tesoro” di Gheddafi? Non si fermano le indagini sui misteriosi movimenti di denaro dai conti appartenuti a Muhammar Gheddafi: circa 67 miliardi, secondo quanto ricostruito finora, che si trovano congelati nei “forzieri” europei dopo la guerra che spodesto’ il Colonnello dopo 42 anni di leadership. Cinque Paesi Ue avrebbero autorizzato, in barba agli impegni presi di fronte all’Onu, pagamenti dai conti di Gheddafi. L’accusa nei confronti di Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Germania e Italia è arrivata dall’Autorità libica per gli investimenti.

Il caso scoppiato in Belgio – Nel mirino dell’Autorità (ma anche dell’Onu, che ha aperto un’inchiesta in merito) è finito il via libera concesso alle banche per usare quei conti che i governi si erano impegnati a congelare per evitarne l’utilizzo illecito, a vantaggio di terroristi, criminalità organizzata e immigrazione clandestina. I fondi sono congelati, ma non gli interessi, almeno stando alle accuse. Interessi da capogiro, che secondo diverse inchieste gionalistiche, potrebbero essere stati utilizzati per finanziamenti non proprio trasparenti, tra cui l’acquisto di armi a favore di milizie libiche attive anche nella tratta di migranti.