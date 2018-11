Censura UE: Google News a rischio chiusura a causa delle regole sul copyright

A pochi mesi dall’approvazione della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, il gigante dei motori di ricerca Google sta valutando la chiusura del servizio di rassegna stampa. Google News, per continuare le sue attività, dovrebbe infatti pagare una tassa per ogni link condiviso assieme ad alcune righe che sintetizzano la notizia, i cosiddetti “snippets”. La tassa, divenuta famosa col nome fuorviante di “link tax”, servirebbe a compensare gli editori di notizie, la cui raccolta pubblicitaria online è ormai prosciugata quasi totalmente dai principali colossi di internet.

Per bocca del vicepresidente della sezione notizie di Google, Richard Gingras, la multinazionale californiana del web potrebbe fare a meno di Google News nei Paesi Ue per via delle “profonde preoccupazioni” dovute alle attuali proposte, pensate per compensare gli editori in difficoltà.

Il precedente della Spagna