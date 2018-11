Aumento prezzo dei carburanti, proteste in tutta la Francia

I “gilet gialli” si sono radunati questa mattina per bloccare le strade e i punti strategici in tutto il Paese in una “mobilitazione generale” senza precedenti contro l’aumento dei prezzi del carburante. L’iniziativa è partita dai social network e ha raccolto un consenso abbastanza ampio da fare preoccupare il governo.

Sono previste circa 1.500 manifestazioni sul territorio – bloccando strade, supermercati, stazioni di servizio – di cui solo un centinaio sono state segnalate, fa sapere una fonte della polizia. Si stima che saranno coinvolte 600 città. Paralizzare il Paese impedendo qualsiasi spesa è il mezzo di pressione previsto dai “gilet gialli”. I primi manifestanti si sono gia’ raggruppati in diversi punti d’ingresso della tangenziale di Parigi poco prima delle 7. Nella capitale sono attese migliaia di persone.