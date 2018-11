Sudafrica: stop certificati di nascita per i figli degli stranieri

Pretoria – il Dipartimento per gli affari interni ha pubblicato le sue proposte per nuovi regolamenti sulla registrazione delle nascite e dei decessi.

Laddove in precedenza tutti i bambini avevano diritto ad un certificato di nascita, come richiesto dalla Costituzione e dalla legge internazionale sui diritti dei bambini, i nuovi regolamenti stabiliscono che per i minori stranieri sia emessa una semplice “conferma di nascita” che non è “un certificato di nascita”.