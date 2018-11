Dall’Italia rimesse record verso Asia e Africa

Nel 2017 l’Italia è il secondo Paese d’Europa con la cifra più alta di trasferimenti personali verso i Paesi terzi (4,6 milioni di euro). Il primo è la Francia (8,2 milioni) e il terzo la Germania (2,2 milioni). Lo rende noto Eurostat.

In Europa il flusso di denaro inviato dai residenti verso Paesi terzi è stato di 32,7 miliardi, in aumento rispetto ai 31,8 del 2016. La maggior parte va in Asia (20%), in Nord Africa (19%), America del Sud e Africa Centrale (entrambi 14%). ANSA EUROPA

