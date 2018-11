Il giornalista Stefano Davidson risponde a Stefano Ercolani in merito ad Asset Banca

“Torno a ribadire che Asset ha sempre rispettato le normative in tema di allocazione di affidamenti, non solo di importi rilevanti, nelle categorie incaglio e sofferenze facendo un’attentissima analisi delle possibilità di recupero analizzando sia le potenziali capacità reddituali che patrimoniali dei vari gruppi affidati;

“gli uffici di controllo interni hanno sempre vigilato attentamente a dette classificazioni;”

chiedo allo stesso Stefano Ercolani di spiegare cortesemente, visti i controlli di cui parla, come fu quindi possibile che il suo CdA abbia nominato Direttore Generale del “proprio” istituto di credito l’ex Vice direttore di Banca Commerciale Sammarinese (commissariata e liquidata), ex responsabile finanza della stessa e, senz’ombra di dubbio, uno dei principali responsabili di quanto accaduto nella gestione di BCS, NONOSTANTE fosse già stato denunciato e le sue responsabilità (quantomeno di negligenza grave) fossero appurabili da un semplice controllo a terminale sulla posizione della cliente?

Spieghi cortesemente la nomina a DG di Paolo Droghini visto che al momento del suo passaggio in Asset era comprovata (o comprovabile in maniera elementare) la sua collaborazione (se non peggio) nella sottrazione (furto) di più di un milione di euro dal conto di una cliente e spieghi le menzogne rese dallo stesso in memoria difensiva, esattamente come in quella della banca?

Come spiega inoltre che, dopo aver resistito in giudizio in maniera BEN PIU’ che temeraria, a braccetto con l’avv Matteo Mularoni Asset abbia potuto presentare in Tribunale addirittura documentazioni di provenienza quantomeno dubbia e totalmente sbugiardati dai Decreti Commissariali di Banca Centrale depositati in Tribunale nell’Agosto del 2015?

Come spiega infine che Asset facesse certificare i propri conti dallo stesso Auditor esterno (BDO srl) nello stesso periodo (2010/2014) in cui lo stesso li certificava anche per Banca Commerciale Sammarinese e BCSM?

Quindi spieghi o taccia una buona volta e si vergogni, vivaddio!

Stefano Davidson

OdG Italia 147209