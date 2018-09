Ungheria, Polonia: metteremo veto a eventuali sanzioni Ue

La Polonia metterà il veto in sede di consiglio Ue ad eventuali sanzioni contro l’Ungheria del premier Viktor Orban: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Varsavia, Jacek Czaputowicz, confermando la linea polacca all’indomani del via libera da parte dell’europarlamento dell’attivazione dell’articolo 7 del Trattato Ue riguardo l’Ungheria per serio rischio di violazioni dello stato di diritto. Dopo la presa di posizione degli eurodeputati, la parola passa al Consiglio Ue, che anche in caso di approvazione del testo dell’Europarlamento, per varare eventuali sanzioni richiederebbe l’ok unanime di tutti gli stati membri.

“In caso di una discussione al consiglio, noi saremo contro. Noi metteremo il nostro veto alla decisione su eventuali sanzioni”, ha dichiarato oggi Jacek Czaputowicz, in visita a Vilnius.

(askanews con fonte afp)