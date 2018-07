Cassola: spara dal balcone e ferisce operaio di colore, denunciato 40enne dell’Argentina

CASSOLA (VICENZA) È stato denunciato dai carabinieri a un 40enne originario dell’ Argentina, accusato di aver sparato con una pistola a pallini contro un 33enne di Capoverde. La vittima stava montando delle luminarie per la prossima festa del paese, a Cassola, quando è stato raggiunto dai pallini all’altezza della cintura.

La vittima era su un’impalcatura per montare le luminarie per la festa di paese. All’improvviso però qualcosa lo ha colpito, mentre si trovava di spalle rispetto a chi ha sparato. Le indagini hanno subito imboccato una pista precisa, permettendo in poco tempo di risalire all’identità di chi aveva premuto il grilletto. Analizzata la scena e l’angolazione dei pallini i carabinieri hanno capito che gli spari potevano provenire solo da terrazzi o finestre del condominio antistante. Hanno così avviato la perquisizione riuscendo a risalire a un 40enne originario dell’argentina. corrieredelveneto.corriere.it