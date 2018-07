Pd, Maria Elena Boschi: “siamo l’unica alternativa ai populismi”

“All’Assemblea Nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l’unica vera alternativa ai populismi. In questi 4 anni – scrive la Boschi sulla sua pagina Facebook – con le sue politiche il Partito Democratico ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il Paese.

Un grande grazie a Matteo Renzi che ci ha guidato in questi anni con coraggio e determinazione. Ha tenuto in alto i sogni della nostra comunità perché l’Italia sia davvero il Paese della bellezza e non della paura.”