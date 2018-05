Udine: appendono salame fuori dal centro islamico, 4 denunciati

Una protesta contro l’apertura di un nuovo centro islamico. Con tanto di salame – ritenuto impuro dai maomettani – appeso in bella vista alla cancellata della nuova struttura.

Succede a Udine, in via Marano Lagunare, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Come riporta il quotidiano cittadino Il Messaggero Veneto, quattro trentenni residenti nella provincia, tre uomini e una donna, sono stati denunciati dopo un episodio di protesta contro l’apertura di un nuovo centro per musulmani.

Insieme al salume, sulla ringhiera che delimita il perimetro del nuovo centro, è stato appeso anche uno striscione con un messaggio inequivocabile: “basta moschee abusive” e un invito a votare un candidato di centrodestra alle scorse elezioni regionali in Friuli.

www.ilgiornale.it