Al Salone del Libro fumetto con apologia dei “due papà”

Salone del libro. Montaruli – Marrone (FDI) Fumetto con apologia dei due papà. Autorità garante infanzia intervenga per tutelare diritto dei minori a sapere che si nasce solo da un uomo ed una donna.

“Continua a Torino la campagna che calpesta il diritto dei minori ad avere una mamma ed un papà. Al Salone del Libro, stand Regione Piemonte, verrà presentato un libro per bambini che è un’apologia della coppia omogenitoriale. Nei fumetti una delle protagoniste ripete che “ha due papà” ma nessuno spiega tutta la verità, che si nasce da un uomo ed una donna e che c è sempre una madre ed un padre.” commenta Augusta Montaruli deputato di Fratelli d’ Italia che prosegue:

“Grave che la Regione Piemonte e il Salone del Libro non tutelino i minori garantendo una piena consapevolezza e conoscenza della realtà distorcendo il loro sapere critico. I libri non si censurano mai ma i bambini hanno il diritto di sapere, spesso sono più saggi degli adulti che forse evitano qualche domanda tabù. L’episodio che si inserisce a pochi giorni dal bliz di Appendino all’anagrafe e’ segno di un’opera di propaganda che purtroppo vede le istituzioni restie a tutelare i diritti dei più deboli, i minori. Per questo, alla luce di tutto quello che sta accadendo chiediamo un intervento dell’AGIA, garante dell’infanzia affinché sia garantito ai minori di avere tutti gli strumenti per sapere come e da chi si nasce. A tal proposito ho scritto affinché il Garante si faccia promotore di iniziative in tal senso. In un paese normale questo non sarebbe neppure necessario e invece in Italia assistiamo alla mistificazione della cosa più naturale del mondo.”

Maurizio Marrone dirigente nazionale di FDI prosegue: “è ormai evidente che le attuali amministrazioni di Regione Piemonte e Comune di Torino abbiano dichiarato guerra alla famiglia naturale in ogni ambito, ma fare propaganda sulla pelle di chi, come i bambini, ancora non è in grado di opporre un proprio spirito critico alla propaganda gender è intollerabile”.

