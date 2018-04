Alfie Evans, l’Alder Hey Hospital sta nascondendo qualcosa?

La Nuova Bussola Quotidiana è venuta in possesso di un #VIDEO che intercetta la #conversazione tra quattro membri non identificati dello staff dell’Alder Hey Hospital. Un video CLAMOROSO da cui si comprende che l’ospedale dove è ricoverato #ALFIE Evans sta COPRENDO qualcosa di VERAMENTE GROSSO.

Sono almeno in 3-4 (in alcuni pezzi di conversazione parlano tutti insieme e non si capisce perciò li abbiamo estromessi, di seguito la traduzione delle parti che si comprendono chiaramente):

..Parlando di benessere (well being),

-Sta ancora respirando, giusto?

-Sta respirando, sì

– Il suo benessere è in Italia, Avrebbe dovuto essere in Italia già l’altra settimana. Ma lo stanno bloccando

– Se è brain-dead perché non cessano di funzionare tutti gli organi? Perché non è su Passa Test (qui è da capire di cosa parla)?

– Perché non è in grado di andare al bagno

– Non posso dire nulla perché mi metterebbe nei guai, vista la mia posizione. Personalmente credo che questo ospedale stia coprendo qualcosa, qualcosa di veramente grosso

– Sicuramente…

– Tutti lo pensano

– Certamente stanno nascondendo qualcosa

-Shh

– Ci deve essere qualcosa che possiamo fare, abbiamo i numeri…

– Ma poi se la prendono con Thomas e Kate

– Comunque non può andare peggio.

– Se la cosa viene fuori non gli fanno più vedere il figlio. E questo non è giusto.

– Io so esattamente come si sente (Thomas), capisci?

– Non poter vedere il proprio figlio..

– Hai mai visto niente di simile prima finire bene?

– Anche quello di Charlie Gard…

– Questa è la tua opinione personale

– Io sono chi sono, non posso parlarne ovviamente. Ho figli a casa a cui dar da mangiare (è lo stesso che ha detto che stanno coprendo qualcosa e che è andato a Londra per Charlie Gard)

– Sappiamo chi sei

– Noi capiamo perché la polizia sta facendo quello che fa, tutti abbiamo un lavoro da fare

– Ci sono 90 poliziotti

– 90 poliziotti?

– Sai la vecchia Huyton Police station? Non ti ho detto questo. Ci sono sessanta solo da lì

– Però noi abbiamo i numeri…

– Penso che la presenza della polizia peggiora molto la situazione. E’ intimidatorio. Devi vedere dentro, sono dappertutto

– Questa è l’ultima cosa che Tom vuole, essere arrestato