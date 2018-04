Pakistan: morta la cristiana bruciata viva perché non voleva convertirsi all’Islam

Islamabad, 23 apr. (Aki) – E’ morta Asma, la ragazza cristiana bruciata viva in Pakistan per aver rifiutato la conversione all’Islam e le nozze con un musulmano. La 25enne Asma è morta ieri sera al Mayo Hospital di Lahore, come si legge sul giornale Pakistan Today.

La ragazza era stata ricoverata qui per le gravi ustioni dopo l’aggressione subita a Sialkot, nel nordest del Pakistan. Il padre, Yaqoob Masih, ha accusato Rizwan Gujjar per l’aggressione a sua figlia. Ha detto di averlo visto “fuggire mentre Asma era avvolta dalle fiamme” e ha riferito come sua figlia gli abbia raccontato del suo rifiuto alla proposta di matrimonio perché non voleva convertirsi all’Islam.

Gujjar, scrive il Pakistan Today citando fonti della polizia, è stato arrestato e ha “confessato”. (Aki)