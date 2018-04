La carta igienica con i tweet di Trump

I migliori tweet di Trump, raccolti in un soffice rotolone. Questa l’ultima di una lunghissima serie di simili iniziative comparsa su Amazon, dove sono in vendita confezioni di carta igienica con i ‘cinguettii’ del presidente Usa. Con un costo che varia fra i 12 e i 18 dollari (pacco singolo o doppio), il rotolo – si legge nella descrizione – nella sua versione singola è composto di un “doppio strato stampato con una raccolta di dieci classici tweet di Donald Trump nel periodo precedente l’elezione che ritenevamo più adatti per lo sciacquone”, mentre quella doppia contiene anche “10 dei migliori tweet selezionati fra marzo e giugno 2017”. “È una carta igienica base a 2 veli usata dai veri americani. Nessuna di quelle cose imbottite ultra-morbide usate dalle élite di Hollywood”, assicurano inoltre i venditori della ‘Toilet Tweets’ nelle risposte alle domande degli utenti.

Ma i tweet di ‘The Donald’ non sono i soli a finire sulla carta igienica: sui pratici rotoli è possibile trovare anche il viso del presidente impegnato in varie espressioni e un ‘countdown’ che invita ad asciugarsi (le lacrime?) fino al 2021, anno in cui Trump finirà il suo mandato.

E i gadget sul presidente americano non finiscono di certo qui. Per cifre che di rado rasentano i 20 dollari, è possibile farsi spedire direttamente a casa il famigerato ‘bottone rosso di Trump’ (anche in versione magnetica da frigo), la penna parlante con la vera voce del presidente, una busta di caramelle filanti e giallissime chiamate ‘capelli di Trump’, e ancora bustine igieniche per le deiezioni canine, porta rotolo parlante da toilette, tazze da prima colazione, action figure, tappi per le orecchie e le immancabili ‘Impeachmints’, caramelline gusto pesca per chi sogna l’impeachment. ADNKRONOS