Vuole l’esercito europeo, Merkel premiata ad Assisi con la ‘Lampada della Pace’

La cancelliera tedesca Angela Merkel, farà visita alla basilica di San Francesco d’Assisi il prossimo 12 maggio per ricevere in dono, dai frati del Sacro Convento, la Lampada della Pace di San Francesco per «la sua opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli».

All’incontro, durante il quale la cancelliera terrà una lectio e risponderà alle domande di un gruppo di ragazzi, sarà presente anche il presidente uscente della Repubblica della Colombia e premio Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos.

Lo scrive Vatican Insider

