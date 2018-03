Pd, Boschi: “con noi finiscono buone maniere, educazione e civiltà”

Maria Elena Boschi in lacrime per la sconfitta del Pd alle elezioni. La sottosegretaria, ex ministro delle Riforme costituzionali del Governo Renzi, secondo un articolo di Repubblica firmato da Francesco Merlo, avrebbe pianto “non per la maldestra perdita di uno scudetto, e neppure perché finisce il sogno politico di questo Pd e della sinistra dei quarantenni, ma perché finisce un mondo che è fatto di letture e buone maniere, di educazione e civiltà”.