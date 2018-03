Elezioni, Tajani: ho dato la mia disponibilità a servire l’Italia

“Ringrazio Berlusconi per la stima che ha riposto in me, ho dato a lui la mia disponibilità a servire l’Italia”. Lo scrive Antonio Tajani su Twitter a proposito della sua candidatura a presidente del Consiglio del centrodestra. “Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica”, afferma.

Berlusconi: “Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia. L’attuale presidente del Parlamento Europeo, Tajani, ha sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare un governo di centrodestra”, ha detto Silvio Berlusconi a ‘Matrix’. “E’ una persona che conosce tutta l’Europa”