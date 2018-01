Gentiloni: la UE invecchia, c’è bisogno di migranti

ROMA, 25 GEN – “L’Italia è orgogliosa dei risultati” raggiunti nella gestione dei flussi migratori, “abbiamo salvato l’onore dell’Europa e mostrato la strada su come passare da flussi gestiti dai criminali a flussi sicuri”.

Non dobbiamo avere il timore di dire che “di questo tipo di migrazione, che non mette in pericolo vite umane, c’è bisogno nell’Europa che invecchia e che noi vogliamo difendere”, sia “dal punto di vista economico che culturale”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo. (ANSA)