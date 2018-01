Padoan: “Abbassare le tasse in deficit è troppo rischioso”

Abbassare le tasse in deficit come hanno fatto gli Usa da noi non è fattibile”. L’avvertimento arriva dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che spiega: “Si metterebbe il Paese immediatamente in condizioni di maggiore fragilità e i mercati reagirebbero“.

E aggiunge: “E’ un rischio che deve essere la prima preoccupazione del ministro dell’Economia. Sarebbe imperdonabile dimenticarlo per una questione di responsabilità, non di rigorismo”.

