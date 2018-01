Reggio Emilia, fidanzatini 16enni aggrediti da quattro stranieri

Reggio, 15 gennaio 2018 – Aggrediti da quattro stranieri, una coppia di sedicenni ha trovato riparo in un bar, dove poi sono intervenuti i carabinieri. Non è accaduto in una disastrata periferia – scrive il restodelcarlino.it – ma nel cuore del centro storico di Reggio. I due aggrediti l’altra sera hanno trovato riparo in un locale pubblico di piazza Martiri del 7 Luglio.

La coppia di sedicenni era stata avvicinata poco prima al parco del Popolo dai quattro stranieri, i quali avrebbero iniziato a insultarli senza alcun motivo. I due ragazzini intimoriti allungavano il passo verso Piazza Martiri del 7 luglio dove i quattro stranieri hanno colpito il ragazzo con un calcio alla schiena e un pugno al volto.

I due minori hanno chiesto aiuto nel bar, dove sono stati chiamati i carabinieri. I quattro aggressori sono fuggiti, ma sono in corso le indagini – anche con la videosorveglianza – per identificarli. I due ragazzini visibilmente impauriti sono stati affidati ai rispettivi genitori intervenuti sul posto.