Migranti, 25 sbarcano a Vieste

Vieste, sbarco di migranti a Baia dei Campi oggi 18 settembre 2020. Sbarco di migranti all’alba sulle coste di Vieste. Al momento una decina di persone – sei adulti (tre uomini e tre donne) e quattro bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni – sono sbarcati a Baia dei Campi, nel territorio viestano, dove sono stati immediatamente soccorsi dai volontari della protezione civile ‘Pegaso’.

Non è ancora chiara la loro provenienza, nè il numero preciso di persone sbarcate (si suppone circa 25). L’unica cosa certa è che, quelli fino ad ora rintracciati, sono tutti in buone condizioni di salute. I volontari si sono occupati di fornire loro mascherine, acqua e beni di prima necessità. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della guardia di finanza e dei carabinieri.

Nelle prossime ore si procederà al riconoscimenti degli stessi, mentre sono in atto ricerche sul territorio per individuare altri migranti riusciti ad allontanarsi. Al momento, non è chiaro a bordo di quale natante siano giunti sul Gargano: non sono state intercettate imbarcazioni in mare in un raggio di distanza compatibile con il presunto sbarco.“

