Regionali: appello di Zingaretti agli elettori M5s

Ultime battute di campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì per Regionali, comunali e referendum. E lo scontro più aspro va in scena tra Pd ed M5s con il segretario Dem che attacca Matteo Salvini (“da Salvini solo odio”). Zingaretti fa anche un appello agli elettori M5s.

“Rispetto le identità, ma non giochiamo con il fuoco. E’ tempo che il popolo si riunisca attorno a candidature che possano vincere. Non basta testimoniare le proprie idee e farle perdere. Non chiedo di tradire le identità ma per farle contare bisogna vincere. Un fatto, non un’opinione, è che tutte le candidature del Pd sono in grado di battere le destre. Qui in Toscana è Giani in grado di fermare ‘boia chi molla’”. ANSA

