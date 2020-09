Mattarella: ringrazio la Germania per la posizione assunta in ambito UE

“Vorrei ringraziare per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un grande senso di responsabilità La posizione della Germania è stata decisiva, per superare prigrizie e ritardi”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella durante la visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Milano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Palazzo Reale di Milano dove si tiene il primo appuntamento della giornata con il presidente della Repubblica Federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale nel capoluogo lombardo.

A Palazzo Reale i due presidenti avranno un colloquio e poi ascolteranno le testimonianze di alcuni ex pazienti italiani di Covid che sono stata ospitati nelle strutture sanitarie tedesche e del personale medico. ANSA – foto ansa

Condividi